Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

Экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет, сообщил действующий глава государства Эммерсон Мнангагва.

«С величайшей печалью я объявляю об уходе из жизни отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе», – передает РИА «Новости» заявление президента страны.

«Мугабе был иконой освободительного движения, панафриканистом, который посвятил свою жизнь эмансипации и раскрепощению своего народа. Его вклад в историю нашей нации и континента никогда не будет забыт», – добавил Мнангагва.

Источники в семье Мугабе сообщили, что экс-президент скончался в больнице в Сингапуре в окружении своих близких, в том числе жены Грейс.

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе, который управлял страной почти 40 лет, согласился с условиями добровольной отставки, получив иммунитет от уголовного преследования и гарантии безопасности.

На посту президента Мугабе сменил Эммерсон Мнангагва.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о перспективах Зимбабве после вступления в должность нового президента.

Напомним, ранее Мугабе назначили пенсию в 150 тыс. долларов в месяц.