Пентагон увидел в России угрозу для космического потенциала США

Россия является реальной угрозой для развернутых в космосе сил Соединенных Штатов, заявил председатель Комитета начальников штабов американской армии генерал Джозеф Данфорд на неправительственном Совете по международным отношениям.

Данфорд заявил, что в 1990-е годы американская сторона рассчитывала на отсутствие соперников в космосе, однако сейчас «в космосе развернулось соперничество», передает РИА «Новости».

По его словам, к числу противников США в этой сфере относятся Россия, Китай, Северная Корея и Иран, которые обладают «достаточным потенциалом».

«Существует реальнейшая угроза для развернутых в космосе средств США», – заявил он, добавив, что это угрожает коммерческим и военным интересам Соединенных Штатов, которые «зависят от космоса и неразрывно связаны с ним».

В конце августа президент США Дональд Трамп объявил о начале работы космического командования США и скором создании американских космических войск. Американский лидер назвал космос следующей областью военных действий.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин согласился со словами Трампа и отметил, что в госкорпорации в связи с этим «все заняты делом».

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