Трамп объявил космос новой областью военных действий

Космос станет следующей областью военных действий, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

На церемонии открытия американского космического командования президент страны заявил, что новое ведомство призвано «защищать ключевые интересы США в космосе – следующей области военных действий». По мнению Трампа, «это довольно очевидно для всех», передает РИА «Новости».

Трамп заявил, что космос – такая же независимая область ведения военных действий, как «земля, море, воздух и киберпространство».

Космическое командование должно позволить США добиться доминирования в космосе, сказал Трамп.

По словам хозяина Белого дома, «лучший способ предотвращения конфликтов – это подготовиться к победе».

Трамп уверен, что «ни один враг на земле никогда не приблизится к мощи американских вооруженных сил».

По словам американского лидера, скоро США сформируют «космические войска».

С четверга в США число видов вооруженных сил увеличилось до шести: сухопутные войска, ВМС, Корпус морской пехоты, Береговая охрана, ВВС и космическое командование – передает ТАСС.

Напомним, американский генерал Джон Реймонд, выдвинутый Трампом на пост командующего космическими силами США, заявил об утрате оперативного преимущества США перед Россией в космосе.