Рогозин рассказал о подготовке России к войнам в космосе

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин согласился со словами президента США Дональда Трампа о том, что космос станет следующей областью военных действий, и отметил, что в госкорпорации в связи с этим «все заняты делом».

Трамп объявил в четверг о начале работы космического командования США и скором создании американских космических войск и назвал космос следующей областью военных действий.

«Медленно, но верно идет к этому. В Роскосмосе по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом», – написал Рогозин в Twitter.

Между тем в июне американский генерал Джон Реймонд, выдвинутый Трампом на пост командующего космическими силами США, заявил об утрате оперативного преимущества США перед Россией в космосе.

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