Назван самый популярный у россиян курортный вокзал

Лидером по пассажиропотоку среди вокзалов городов-курортов России этим летом стал Адлер, сообщили в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД. Построенный к зимним Олимпийским играм в Сочи вокзал принял и отправил 2,4 млн пассажиров за минувший сезон.

В дирекции РЖД сообщили, что в общей сложности вокзалы Сочи приняли и отправили 5,7 млн пассажиров в июне-августе 2019 года, рост пассажиропотока составил 1% по сравнению с прошлогодними показателями, передает РИА «Новости».

Также в число лидеров вошли вокзалы Анапа (863 тыс. человек, рост на 2%) и Туапсе (720 тыс. человек, рост на 2%).

Вокзалами-лидерами курортов Кавказских Минеральных вод стали: Ессентуки (351 тыс. человек, рост на 1%), Кисловодск (350 тыс. человек, 4%), Пятигорск (348 тыс. человек, 2%), Минеральные воды (294 тыс. человек, 5%).

Напомним, открытие нового железнодорожного вокзала в Адлере состоялось в конце октября 2013 года. На церемонии присутствовали президент России Владимир Путин и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.