Российский Greenpeace обозначил Крым частью России на картах

Российское отделение Greenpeace пользуется картами, в которых Крым обозначен как часть Российской федерации, сообщает украинский филиал американского «Радио Свобода».

Речь идет об интерактивной карте пожаров, передает «Крым. Реалии».

Отмечается, что организация пользуется картой некоммерческого ресурса OpenStreetMap, чьими услугами пользуются десятки всемирно известных компаний и правительственных организаций, включая Facebook, Microsoft, Amazon, BBC, The New York Times и ООН.

В марте 2014 года во время референдума 96,77% голосующих жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией, после чего полуостров стал российским. Украина по-прежнему считает Крым своей оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос по Крыму «закрыт окончательно».