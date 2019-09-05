В школьной столовой под Липецком нашли червей в еде

Жительница города Задонска Липецкой области обратилась в прокуратуру с жалобой на организацию питания в школе №2. После этого сотрудники ведомства и Роспотребнадзор отправились в школу.

«Доводы обращения подтвердились: в рисе, предназначенном для детского питания, были обнаружены черви», – сказано на сайте прокуратуры Липецкой области.

В ведомстве уточнили, что услуги по организации горячего питания в школе представляются на основании муниципального контракта организацией из Липецка.

По результатам проверки в отношении организации будут приняты меры.

Ранее сообщалось о нескольких случаях обнаружение червей в еде в школьных столовых. Так, школьники из Каменск-Уральского Свердловской области обнаружили червей в компоте, а в Ульяновске червей нашли в вафлях.