В школьной столовой под Екатеринбургом дети нашли червей в компоте

В соцсетях появилась информация о том, что школьники из Каменск-Уральского Свердловской области обнаружили червей в компоте, который выдавали в столовой.

В группе «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте» появилась фотография компота, в котором плавает похожая на личинку белая субстанция.

«Вот такой вот компот с червями у половины школы», – таким комментарием сопровождалось выложенное фото.

Отмечается, что фото сделали ученики школы №2. В комментарии под снимком предположительно школьники того же учебного заведения написали, что в столовой водятся еще и тараканы.

Под снимком некоторые комментаторы утверждают, что на фотографии в компоте плавает именно личинка.

Прокуратура и Роспотребнадзор планируют проверить соблюдение школьной столовой требований к хранению продуктов, а также изучить технологию их приготовления и соответствующие документы по качеству и безопасности, сообщает РИА «Новости».

Напомним, в феврале в соцсетях появились фотографии мяса с белыми отростками, которым пытались накормить детей в одной из школ Курганской области. По факту размещенной информации Следственный комитет начал проверку.