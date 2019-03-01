В школьной столовой под Екатеринбургом дети нашли червей в компоте

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1 марта, пятница  |  Последнее обновление — 14:26  |  vz.ru
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Как Илон Маск дошел до грани банкротства

Илон Маск сможет сделать шоу даже из банкротства TeslaФото: Tesla Motors/ZUMA/Global Look Press
Самый знаменитый проект американского бизнесмена Илона Маска – производителя электромобилей Tesla – дал еще один повод для прогнозов о его скором банкротстве. Очередная критическая отсечка для компании наступает 1 марта, когда Tesla должна будет возместить кредиторам 920 млн долларов. Удастся ли Маску вернуть эти деньги и в чем истинный секрет успеха его автомобильного бизнеса? Подробности...
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Донбасс стал полем битвы российских и западных дронов

Не исключено, что украинцы уже испытали Spectator-М1 на защитниках ДНР и ЛНРФото: ukroboronprom.com.ua
С точки зрения военной теории война в Донбассе поначалу выглядела как архаичный конфликт, в котором столкнулись две силы еще как бы советского образца – ВСУ и ополчение. Но шаг за шагом характер конфликта изменился. Все чаще там применяют современные технологии и методы ведения войны. На днях Киев отчитался об успехе испытаний своего нового боевого БПЛА. Насколько близки к реальности эти бравурные реляции? Подробности...
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Почему растет уровень агрессии среди школьников

В том, что дети становятся «монстрами», виноваты взрослыеФото: «Деревня проклятых», Alphaville Films
Уровень детской и подростковой жестокости кажется зашкаливающим – третьеклассницы дерутся, как в бойцовском клубе, пятиклассника-«террориста» смог остановить лишь самосуд, устроенный родителями жертв. МВД фиксирует взрывной рост тяжких преступлений у «малолеток». Проще всего в очередной раз обвинить во всем дурные примеры из соцсетей, но на самом деле причины куда серьезнее.  Подробности...
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Знаковой фигуре Майдана опротивели чудачества Порошенко

Мустафа Найем старается больше не приближаться к Петру ПорошенкоФото: Sergii Kharchenko/ZUMA/Global Look Press
За месяц до президентских выборов на Украине от главы государства, как от чумы, стремятся дистанцироваться очень знаковые в местной политике люди. Мустафа Найем, один из символов Майдана, и его соратники объявили о выходе из президентской фракции в Верховной раде. Почему это происходит и как это связано с последними истериками Порошенко? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Как не превратить валютный союз в долговой

Антон Любич, экономист
Если Мавроди судили за мошенничество за то, что он продавал свои купоны МММ по большей цене, чем покупал, то уместны ли оправдания южноевропейских правительств, ссылающихся на то, что единая валюта мешала им поступить как Мавроди? Подробности...

Американцам нужны русские для спасения курдов в Сирии

Дарин Халифа, советник по сирийским вопросам Центра гуманитарного диалога (Женева)
Вашингтон намеревается уйти из Сирии, невзирая на возможные фатальные последствия для курдской группировки «Отряды народной самообороны», своего основного союзника в регионе. Подробности...

Правые консерваторы споткнулись о «миграционный вопрос»

Наталья Холмогорова, правозащитник
Изображение приезжих из Средней Азии как «торжествующих захватчиков» явно не сходится с реальностью. Мигрантов все мы видим регулярно. Они не очень похожи на людей, которые только что победили русских и веселятся по этому поводу. Подробности...
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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

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        Кто виноват в росте агрессии среди школьников?
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          В школьной столовой под Екатеринбургом дети нашли червей в компоте

          1 марта 2019, 13:55

          Текст: Анастасия Норина

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          В соцсетях появилась информация о том, что школьники из Каменск-Уральского Свердловской области обнаружили червей в компоте, который выдавали в столовой.

          В группе «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте» появилась фотография компота, в котором плавает похожая на личинку белая субстанция.

          «Вот такой вот компот с червями у половины школы», – таким комментарием сопровождалось выложенное фото.

          Отмечается, что фото сделали ученики школы №2. В комментарии под снимком предположительно школьники того же учебного заведения написали, что в столовой водятся еще и тараканы.

          Под снимком некоторые комментаторы утверждают, что на фотографии в компоте плавает именно личинка.

          Прокуратура и Роспотребнадзор планируют проверить соблюдение школьной столовой требований к хранению продуктов, а также изучить технологию их приготовления и соответствующие документы по качеству и безопасности, сообщает РИА «Новости».

          Напомним, в феврале в соцсетях появились фотографии мяса с белыми отростками, которым пытались накормить детей в одной из школ Курганской области. По факту размещенной информации Следственный комитет начал проверку.


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