СК начал проверку в курганской школе, где детей накормили странным мясом

Следственный комитет Курганской области начал проверку по факту размещенной в соцсетях информации о том, что школьников из поселка Юргамыш накормили странным мясом с отростками.

Региональный СК сообщил, что планируется проверка всех обстоятельств случившегося, в том числе Роспотребнадзором. По итогам проверки примут процессуальное решение, пишет Znak со ссылкой на представителей Следственного комитета.

Напомним, в социальных сетях поселка Юргамыш появилось фото из школьной столовой, на котором в ложке плавает странное мясо с отростками. Фото сопровождалось комментарием о том, что этим кормят школьников в столовой.

Пользователи предположили, что это непригодный для пищи кусок говяжьей щеки, а также обратили внимание на разбитую посуду, которую запрещено использовать в образовательных учреждениях.