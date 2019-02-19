Детей в курганской школе накормили странным мясом

В социальных сетях появилась информация о том, что детей в одной из школ поселка Юргамыш Курганской области накормили странным мясом.

«Вот чем в нашей школьной столовой кормят детей», – такой подписью в группе «Юргамыш LIVE» социальной сети «ВКонтакте» снабдили фото мяса со странными отростками.

Кто-то из комментаторов назвал содержимое ложки доисторическим животным. Высказывались варианты, что это желудок курицы, коровий язык, рубец и говяжья щека, которую назвали несъедобной для людей.

Один из комментирующих написал, что в этой школе видел и зеленое мясо, которое в столовой объяснили изменениями от сковородки.

В сообщениях под постом также отметили, что на фото посуда со сколами, что делает ее абсолютно непригодной для использования в школах.