Политолог: У США нет комплексов по поводу их гангстерской политики

«США действительно ведут гангстерскую политику. В последнее время этого даже особо не стесняются», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев. Так он прокомментировал слова Владимира Путина в разговоре с японским коллегой Синдзо Абэ. Говоря о стиле отношений США с Японией, Путин привел слова, которые приписывают известному гангстеру.

«Раньше США хотя бы делали вид, что договариваются. Но чем дальше, тем больше стеснение отходит, правила игры становятся все более размытыми, проявление силы становится все более откровенным. Растет давление на союзников с целью достичь своих политических целей. В том числе и в отношении Японии», – сказал доцент философского факультета МГУ, политолог-американист Борис Межуев.

Президент Владимир Путин в разговоре с японским премьером Синдзо Абэ на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) отметил: на процесс заключения мирного договора с Японией влияют вопросы безопасности и интересы третьих стран, в том числе США. В этой связи президент напомнил известное высказывание, приписываемое американскому гангстеру Аль Капоне.

«А там, кроме вот таких добрых слов, есть и такие... напомню, они родились еще в 20-30-е годы: «Доброе слово – это хорошо, доброе слово и Smith & Wesson действуют гораздо эффективнее, чем просто доброе слово». Мы это хорошо понимаем, знаем и должны это учитывать», – отметил Путин.

В то же время президент отметил, что Россия будет стремиться к заключению мирного договора с Японией. Он отметил, что любые мирные договоры, которые будет заключать Япония или любая страна, входящая в концепцию западных государств, будут сверяться с США.

«Возможны какие-то свободные маневры, но это все равно ни о чем. Есть просто одно государство, которое использует свое силовое могущество для выкручивания рук партнерам», – добавил эксперт.

По мнению Межуева, Путин метко сравнил США с гангстерами, потому что это отражает нынешнюю динамику отношений Соединенных Штатов и других стран. Он отметил, что нынешние национальные интересы России и США не совпадают. При этом США не хотят считаться с чужими интересами.

«Путин дает понять, что не согласен и подтрунивает. К тому же, на него никто не обидится. Трамп посмеется и может даже испытает гордость, Болтон и так знает, что он гангстер, и ни от кого не скрывает этого. У них по этому вопросу нет никаких комплексов», – заключил американист.

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