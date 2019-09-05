Анкара пригрозила Европе беженцами

Турция может открыть двери для беженцев в Европу, если не получит необходимой поддержки от Запада, заявил президент республики Тайип Эрдоган.

«Либо вы поддержите нас в вопросе создания зоны безопасности в Сирии, либо мы будем вынуждены открыть наши пограничные переходы. Либо вы оказываете нам поддержку, либо никто ни о чем не должен будет сожалеть. Мы бы хотели разместить 1 млн беженцев в зоне безопасности», – передает ТАСС слова Эрдогана в выступлении, которое транслировал телеканал «А хабер».

Он также вновь заявил о намерениях «приступить к формированию зоны безопасности в Сирии до конца сентября».

В конце августа Турция решила отправить на север Сирии сухопутные войска.

Напомним, 27 августа президент России Владимир Путин заявил, что создание зоны безопасности на турецко-сирийской границе будет хорошим условием для сохранения территориальной целостности Сирии.

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