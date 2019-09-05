Пострадавшие во время аварии на полигоне под Северодвинском идут на поправку

Три сотрудника Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), пострадавшие во время ЧП на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, идут на поправку.

«Конечно, следим [за состоянием пострадавших]. По нашей информации, пострадавшие в ходе ЧП в Архангельской области сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ идут на поправку», – сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2019), передает ТАСС.

Он рассказал, что скоро состоится церемония вручения орденов Мужества семьям погибших сотрудников ядерного центра и пострадавшим в результате ЧП. «Церемония вручения запланирована», – отметил Никитин.

Напомним, 8 августа на полигоне Минобороны под Северодвинском взорвался реактивный двигатель жидкостной ракеты. После этого сообщалось о краткосрочном повышении радиационного фона из-за образования радиоактивного облака. В Росгидромете заверили, что кратковременное превышение природного фона «никакой угрозы населению и окружающей среде не несет».

Позже стало известно, что авария произошла при создании принципиально новых образцов техники.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о трагедии на полигоне.