Нефть подешевела на данных о запасах в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром умеренно снижаются на фоне еженедельных данных о запасах сырья в США от Американского института нефти, которые не оправдали ожиданий аналитиков.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,13% – до 60,62 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,23%, составив 56,13 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Давление на рынок нефти в четверг оказывают данные API, согласно которым запасы нефти в США за минувшую неделю неожиданно выросли на 401 тыс. баррелей после сокращения на 11 млн баррелей неделей ранее.