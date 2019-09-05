Соловьев предрек Украине новые войны

Телеведущий Владимир Соловьев во время своей авторской программы на телеканале «Россия 1» заявил, что Украина в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами.

Соловьев отметил, что нынешняя украинская власть ведет страну «путем России 90-х». По его словам, это отрицательно сказывается на экономике ряда регионов. К тому же, борьба президента Украины Владимира Зеленского с контрабандой также может вызвать недовольство некоторых регионов, передает РИА «Новости» слова Соловьева.

«Вы сейчас довели до обнищания ряд областей, забрав у них «контрабас». А там серьезные люди с серьезным оружием. И они скажут: «А зачем нам такая Украина?» И вы будете бороться уже с ними», – заявил Соловьев.

По его словам, Киеву придется «забыть о Донбассе», чтобы разрешить другой, более серьезный конфликт.

«У вас другие войны будут на территории!» – сказал журналист.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности за незаконную добычу и контрабанду янтаря.

В офисе Зеленского также заявляли, что Украина из-за контрабанды превратилась в «мировой хаб» по поставкам нелегальных сигарет в страны Евросоюза.

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