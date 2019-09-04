Бабушка Ивана Урганта экспрессивно высказалась в адрес внука на свое 90-летие

Телеведущий Иван Ургант рассказал, как его бабушка актриса Нина Ургант отреагировала на предложение накраситься в честь 90-летия.

«Я, главное, говорю – Нина, ты краситься будешь? Все-таки день рождения. А она – «Ванечка, иди в жопу!» – рассказал Ургант в Instagram.

Подписчики телеведущего оценили его диалог с бабушкой, отметив, что в их семье чувство юмора передается по наследству.

Также многие пользователи в комментариях поздравили Нину Ургант с юбилеем, пожелав ей здоровья и долгих лет жизни.

Нина Ургант – народная артистка РСФСР, лауреат государственной премии СССР. Наиболее известна по фильмам «Укротительница тигров», «Вступление», «Я родом из детства» и «Белорусский вокзал».