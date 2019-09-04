Названа зарплата Зеленского

Стало известно, сколько заработал президент Украины Владимир Зеленский в августе 2019 года.

Зеленский получил около 1 тыс. долларов, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на Государственное управление делами. Уточняется, что украинский президент не получил каких-либо премий или надбавок.

А после уплаты налогов и отчислений Зеленский получил на руки около 890 долларов. При этом глава офиса президента Андрей Богдан получил зарплату больше – около 1,6 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский получал в месяц меньше 1 тыс. долларов, а руководство его офиса три месяца работало бесплатно.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД