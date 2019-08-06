Стали известны зарплаты Зеленского и его офиса

Президент Украины Владимир Зеленский получает в месяц меньше 1 тыс. долларов, а руководство его офиса третий месяц работает бесплатно, сообщили в Государственном управлении делами.

«Заработная плата президенту Украины Зеленскому В.А. в июле 2019 года начислена в размере должностного оклада – 28 тысяч гривен (почти 1,1 тысячи долларов)», – передает РИА «Новости» со ссылкой на«Украинские новости» ответ Госуправления делами.

Там добавили, что других выплат Зеленскому не установлено, а с учетом налогов и сборов (около 213 долларов) президент Украины за июль получил порядка 880 долларов.

«Заработная плата руководителю офиса президента Украины Андрею Богдану, первому заместителю руководителя офиса президента Украины Сергею Трофимову и заместителям руководителя офиса президента Украины Юрию Костюку, Руслану Рябошапке, Кириллу Тимошенко, Вадиму Пристайко и Алексею Гончаруку в июле 2019 года не начислялась», – заявили в ведомстве.

Украинское агентство отмечает, что все они не получали зарплату еще с мая, когда работали в администрации президента.

Напомним, в субботу сообщалось, что зарплата президента Украины Владимира Зеленского за июнь составила 28 тыс. гривен (около 72 тыс. рублей), из них он уплатил налогов на 5 тыс. 460 гривен (14 тыс. рублей).

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