На острове Ушакова исчезла полярная станция

На острове Ушакова комплексной экспедицией «Архипелаги Арктики-2019: Северная Земля» научно-экспедиционным судном «Профессор Молчанов» зафиксировано исчезновение строений бывшей полярной станции, которая «откололась» вместе с частью ледника. Об этом сообщила руководитель экспедиции Мария Гаврило.

«На острове Ушакова с помощью аэронаблюдения зафиксировали исчезновение бывшей полярной станции, находившейся на склоне ледникового купола. Весь комплекс строений откололся вместе с айсбергом, оставив на краю ледника только груду ржавых бочек. Вместе со станцией исчезла и небольшая колония морских птиц – моевок и белых чаек, которые обосновались на брошенных строениях после закрытия «полярки», – сообщила Гаврило ТАСС.

Экспедиция осмотрела исторические места и оценила нынешнее состояние объектов историко-культурного наследия. Дом полярной станции «Мыс Оловянный», основанной Эрнстом Кренкелем в 1935 году находится в хорошем состоянии, изнутри в нем сухо.

«А вот состояние объектов научных стационаров Арктического и Антарктического НИИ на мысе Ватутина и реке Подъемная на острове Октябрьской Революции (архипелаг Северная Земля) плачевное – стены во многих строениях разрушены, кровля повреждена, внутри лед», – сказала глава экспедиции.

Экспедиция, в составе которой 22 специалиста, вышла из Архангельска 16 августа для исследования островов Карского моря. В исследовательскую группу входят представители Московского государственного университета, института океанологии РАН им. Ширшова, Мурманского морского биологического института, Пермского университета и института экологических проблем Севера ДВО РАН (Магадан), финансовую поддержку работ осуществляет Национальное географическое общество США.

На данный момент работы проводятся в море Лаптевых в архипелаге Северная Земля. «За бортом метет снег, температура воздуха минус четыре градуса», – добавила Гаврило. В первой половине рейса экспедиции удалось поработать на 11 береговых точках: высадки прошли в восьми точках на крупных островах Северной Земли. Острова Визе, Ушакова и Самойловича были обследованы с борта судна дистанционно.

Также в ходе исследований была составлена цифровая модель рельефа местности острова Визе в районе полярной станции. Экспедиция впервые провела комплексные биологические и географические исследования на островах Пионер и Краснофлотские (Северная Земля).

«Нам удалось повторить отбор проб зоопланктона до глубины в тысячу метров на разрезе через континентальный склон на севере Карского моря. Аналогичные работы, проведенные более 20 лет, назад обнаружили здесь уникальное обилие планктона, обогащенного атлантическими элементами, что указывает на влияние Северо-Атлантического течения на формирование сообществ даже в столь удаленных районах центральной Арктики», – добавила руководитель экспедиции.

Также участники экспедиции провели наблюдения за фауной островов. Рядом с островом Пионер отмечено крупное стадо белух, у берегов Ушакова зафиксирована лежка моржей, численностью около 200 особей. На островах были замечены 15 белых медведей, включая самку с двумя медвежатами. «Все звери были хорошо упитанны, настроены миролюбиво и не склонны к контактам с человеком», – сказала исследовательница.

Берега острова Пионер признаны самыми грязными, там были зафиксированы частицы пластика и куски рыболовных сетей. Экспедиция должна вернуться в Архангельск 18 сентября.

Ранее в августе были открыты пять новых российских островов в Арктике. Почетный полярник России Виктор Боярский рассказал газете ВЗГЛЯД об особенностях открытых территорий.