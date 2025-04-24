Эксперты: День Победы – фундамент духовного единства России

Эксперты оценили усилия России по отстаиванию исторической правды

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Россия готовится отметить 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Память о 9 мая 1945 года – фундамент духовного единства нашего народа, нравственный ориентир для будущих поколений», – пояснил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

Он напомнил, что геополитические противники России пытаются исказить и принизить значения тех событий для подрыва доверия к российскому прошлому и создания негативного образа страны на международной арене. «Сохранение и защита исторической памяти о войне – наша приоритетная задача», – добавил он.

На этом фоне 90% россиян видят в истории страны поводы для гордости, а День Победы является самым важным праздником для 68% респондентов. Кроме того, для 38% россиян историческая память и преемственность поколений – вторая по значимости ценность в жизни после крепкой семьи, сообщила Мария Григорьева, эксперт департамента политических исследований ВЦИОМ.

Что касается ключевых событий Великой Отечественной, которые востребованы как объекты исторической памяти, то здесь россияне выделяют Сталинградскую битву (33%), блокаду Ленинграда (28%), Курскую дугу (24%), битву за Москву и День Победы (по 16%), а также взятие Берлина (13%).

И хотя данные социологов внушают оптимизм, России необходимо продолжить работу по сохранению памяти о Победе, в том числе среди молодежи. В решении этой задачи помогает «Диктант Победы», сказал Александр Сидякин, глава центрального исполкома «Единой России», депутат Госдумы. По его словам, семь лет назад в проекте было 20 тыс. участников, а в этом году их количество превысит три миллиона человек. «Завтра в 12.00 мск диктант пройдет для жителей Москвы и Подмосковья», – сказал политик.

При этом противники России стремятся к искажению причин начала конфликта и дискредитации героев Великой Отечественной войны: от Георгия Жукова и Зои Космодемьянской – до Александра Матросова и подвига панфиловцев, указал Александр Малькевич, сопредседатель координационного совета по интеграции новых субъектов России при Общественной палате.

Более того, на Западе осознанно переписывают историю, преследуя сразу несколько целей. «Во-первых, им необходима ревизия итогов войны, чтобы пересмотреть границы с прицелом на Калининград и Курилы. Во-вторых, они хотят стереть основы нашей идентичности. Но ничего из этого у них не получится», – уточнил Владимир Шаповалов, руководитель проектов ЭИСИ.