Индия начала переговоры об увеличении импорта нефти из России

Власти Индии хотят увеличить импорт российской нефти, сейчас ведутся переговоры с «Роснефтью» на этот счет, заявил министр нефти, газа и металлургии Индии Дхармендра Прадхана.

«Мы очень хотим увеличить потребление нефти из России, наши крупнейшие компании ведут переговоры об этом с коллегами из «Роснефти». Сейчас индийские компании закупают российскую нефть в основном по спотовым ценам, но мы намерены диверсифицировать закупки, компании изучают возможности импорта российской нефти по долгосрочным контрактам», – передает его слова ТАСС.

В комментарии «Ведомостям» он добавил, что в дальнейшем Индия хочет увеличить импорт сырой нефти из России, если поставки будут производиться по «конкурентной цене».

В декабре 2018 года Индия уже заявила о желании расширить энергетическое сотрудничество с Россией в связи с санкциями США против Ирана.