Минтранс предложил отменить предполетный досмотр трансферных пассажиров

Минтранс планирует отменить предполетный досмотр пассажиров на внутрироссийских транзитных рейсах, сообщила начальник департамента госполитики в области гражданской авиации ведомства Светлана Петрова.

«Отмена предполетного досмотра на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров обеспечит комфортное пребывание пассажиров на территории аэропорта: не нужно снимать обувь на высокой платформе и каблуках, ремни и т. д., проходя досмотровые формальности», – цитирует ТАСС Петрову.

Также она отметила, что это позволит сократить время стыковок и уменьшить риск опоздания пассажиров на следующий рейс.

По ее словам, соответствующие изменения в приказ Минтранса о предполетном и послеполетном досмотров направлены на согласование.

Ранее Минтранс разрешил использование электронных талонов при посадке на самолет.