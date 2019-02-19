Минтранс разрешил использование электронных талонов при посадке на самолет

Минтранс разрешил использовать в аэропортах систему электронных талонов при посадке на самолет, соответствующий приказ был зарегистрирован Минюстом.

«Теперь при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта», – сообщил Минтранс, передает ТАСС.

Этот документ может быть использован в аэропорту при наличии информационной системы, которая включает в себя электронную базу данных досмотра и устройства, сканирующего штрихкод.

Перевозчики также будут обязаны сообщать пассажирам о возможности использования этих талонов или размещать эту информацию на своих сайтах.

При этом останется возможность самостоятельной печати или получения талона в аэропортах, оформленных на бумажных носителях.

О готовности полноценно обслуживать пассажиров по электронным талонам сообщили в Домодедово.

«Для прохождения предполетного контроля и посадки на рейс достаточно будет предъявить документ на мобильном устройстве, распечатывать его не нужно», – пояснили в пресс-службе аэропорта.