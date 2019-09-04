СК начал проверку гибели пятилетней россиянки в Турции

Доследственная проверка организована по факту гибели пятилетней девочки из России в бассейне в Турции, сообщает Следственный комитет (СК) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что по поручению председателя СК Александра Бастрыкина «организовано проведение доследственной проверки по факту гибели пятилетней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике».

По предварительным данным, 3 сентября «в дневное время девочка купалась в бассейне одного из отелей и утонула».

Отметим, это не единственный трагический случай, произошедший за последние дни с российскими туристами в Турции.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели на отдыхе в Турции 12-летней девочки. 18 августа ребенка затянуло в трубу на дне бассейна в турецком Бодруме, в результате чего она впала в кому. 28 августа девочка умерла.

3 сентября умерла 19-летняя россиянка, захлебнувшаяся в бассейне в Турции.