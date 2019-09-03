В бассейне турецкого отеля утонула шестилетняя девочка из России

Россиянка 2013 года рождения погибла, захлебнувшись в бассейне турецкой Аланьи, сообщила пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.

«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения. Бригадой скорой помощи девочка была доставлена в ближайшую больницу, однако, несмотря на усилия медицинского персонала, спасти ее не удалось. Генконсульство в Анталье в контакте с местным управлением жандармерии и администрацией отеля выясняет обстоятельства инцидента», – передает ее слова РИА «Новости».

По ее словам, властям Антальи направлен официальный запрос, в котором дипломаты требуют тщательно расследовать случаи гибели туристов из России на анталийском побережье и привлечь к ответственности виновных.

Ранее СМИ сообщили, что ребенок из России пострадал в бассейне в отеле в Турции – девочка упала с горки в бассейне, ударилась головой и захлебнулась. Ее отправили в больницу в бессознательном состоянии.

В середине августа 12-летнюю россиянку затянуло в трубу на дне бассейна в Бодруме, она скончалась от последствий травм 28 августа. Позже в Турции в бассейне погибла еще одна россиянка, ей было 19 лет.