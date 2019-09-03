По факту гибели в Турции девочки из Петербурга возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели на отдыхе в Турции 12-летней девочки, похороны которой прошли в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», – приводит ТАСС слова Петренко.

Председатель СК Александр Бастрыкин поставил ход расследования дела на контроль в центральном аппарате ведомства. Расследованием занимаются следственные органы комитета по Ленинградской области.

Напомним, 18 августа 12-летнюю девочку из России затянуло в трубу на дне бассейна в турецком Бодруме, в результате чего она впала в кому. 28 августа девочка умерла.

Отметим, это не единственный трагический случай, произошедший за последние дни с российскими туристами в Турции. Так, 3 сентября в бассейне турецкого отеля утонула шестилетняя девочка из России. В тот же день умерла 19-летняя россиянка, захлебнувшаяся в бассейне в Турции.

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