Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 15 копеек – до 66,61 рубля, курс евро снизился на 11 копеек, составив 73,13 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 58,53 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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