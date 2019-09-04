Минздрав захотел мониторить биологические риски в России

Минздрав разработал законопроект, который позволит выявлять биологические риски для населения с помощью единой сети мониторинга и предотвращать угрозы, сообщил замглавы министерства Сергей Краевой.

По его словам, «Закон о биологической безопасности в РФ» внесен в правительство и должен быть рассмотрен на осенней сессии Госдумы, передает ТАСС.

«Наше предложение создать единую сеть мониторинга с целью раннего выявления биологических рисков с целью недопущения развития биологических угроз», – сказал он на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Замглавы министерства уточнил, что особое внимание в законопроекте уделяется проведению на территории России мониторинга рисков, а также и обеспечению оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

«По сути дела, в настоящий момент формируется новая современная нормативная база, основанная на мониторинге рисков с целью не допустить угроз», – подчеркнул Краевой.

Ранее Минздрав выступил с инициативой урезать зарплаты курящим работникам и поощрять тех, кто ведет здоровый образ жизни.