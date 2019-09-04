Николай Азаров: Обещание Гончарука обеспечить рост экономики смотрится абсолютно нереально

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает малореалистичными обещания нового главы кабмина добиться резкого роста экономики. Он также сомневается в осуществлении ряда реформ, о которых заявил президент Зеленский. Свое мнение о нынешних переменах на Украине глава правительства Украины времен Виктора Януковича высказал газете ВЗГЛЯД.

«Надо будет посмотреть, что именно Гончарук будет декларировать в своей программе. Пусть покажет свои расчеты, приведет свои соображения. Какие отрасли дадут прирост, что появится нового в экономике», – сказал Азаров. Пока же, по его словам, обещание Гончарука обеспечить рост экономики на 40% в ближайшую пятилетку смотрится «абсолютно нереально – с учетом таких громадных долгов государства, кредитов».

Он призвал Гончарука подробнее рассказать, за счет чего тот надеется достичь экономического роста. «Сказал про 40% за пять лет? Покажи, как ты эти 8% процентов в год достигнешь. Рассмотри, разбери, разложи все составляющие ВВП, как его считать по доходам, по производству. Импорт-экспорт... Где-то плюсы найдешь, где-то минусы. Пока этого ничего близко нет», – посетовал Азаров.

Экс-премьер пока не считает серьезным и обещание нового правительства начать распродажу земли. Ранее новые власти заявили, что такая приватизация пройдет при поддержке разных программ Всемирного банка.

«Ничего серьезного за этим не стоит. Во-первых, потому что Всемирный банк никогда не готовит 25 проектов по одному вопросу. А во-вторых, почему Всемирный банк-то должен что-то готовить? В свое время мы пытались навести в этом порядок, но наши земельные планы не совпадали с кадастровыми данными, с фактическими застройками, с фактическими границами. Это большая серьезная работа. Какой-то банк должен все это обслуживать, где-то эта земля должна закладываться. Какие-то ресурсы должны быть предусмотрены. Сейчас говорить об этом абсолютно бесполезно. Тут, как и в случае с ростом экономики. Идея высказана, но как она будет реализовываться, совершенно неясно. Прежде всего, неясно самому Гончаруку и всей команде Зеленского», – пояснил собеседник.

Азаров назвал также «абсолютным бредом» планы команды Зеленского внедрить новый трудовой кодекс, продлив рабочий день с 8 до 12 часов. Конституция страны не позволяет принимать законы, ухудшающие социальное положение людей, напомнил экс-премьер.

«Все законы, которые принимает Верховная рада, должны соответствовать этой норме конституции. Если они не соответствуют, значит, они антиконституционны. Так что это абсолютный бред. Не знаю, как Зеленский и его команда пойдут на это», – подытожил Николай Азаров, живущий с 2014 года в Москве в политической эмиграции.

Напомним, в среду руководство ЕС выразило полную поддержку новому кабмину Украины и его главе Алексею Гончаруку. «У вашего правительства есть широкие полномочия... Мы уверены, что это поможет вам воплотить все ожидания жителей Украины», – заявили совместно главы Еврокомиссии и Евросовета Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск.

Ранее Гончарук назвал своей целью рост украинской экономики за следующие пять лет на 40%. «У нас есть для этого серьезная команда в министерстве экономики, которая уже начала над этим работать», – заверил премьер.

Большой резонанс в обществе вызвал также пункт программы Гончарука и Зеленского о свободной продаже земли. «Эта команда пришла, чтобы открыть рынок украинской земли. Единственное, что осталось у Украины, и это нужно забрать. Ради этого будут готовы на любые уступки: снять депутатскую неприкосновенность, поднять мизерные пенсии или скостить тарифы», – заявила по этому поводу бывшая сотрудница администрации президента Украины Анна Герман.

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