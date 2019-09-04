Задержан похититель телефонов Бондарчука и Миронова

Полиция задержала подозреваемого в похищении мобильных телефонов актеров Федора Бондарчука и Евгения Миронова, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, задержанным оказался житель Москвы, ранее судимый за аналогичное преступление. Мужчину заключили под стражу, передает РИА «Новости».

Представитель МВД отметила, что похищенные гаджеты уже найдены. Общий ущерб составил 130 тыс. рублей.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестный украл мобильные телефон Федора Бондарчука и Евгения Миронова на съемках программы «Кино в деталях».