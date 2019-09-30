Россия инициировала создание Международной антинаркотической федерации

В ходе работы Третьего комитета ООН 4 октября Национальный антинаркотический союз (НАС) России объявит о создании Международной антинаркотической федерации (МАФ), сообщили в организации.

Федерация должна «консолидировать усилия гражданского общества» по борьбе с наркотической угрозой, объединяя общественных деятелей из разных стран для обмена опытом и поиска оптимальных решений глобальной проблемы. Одной из задач будущей организации, которая будет создана по инициативе России, называется также проведение научных исследований в данной сфере, передает РИА «Новости».

В НАС уточнили, что в федерацию могут вступить реабилитационные центры, которые работают по программам Drug Free.

«Эффективное взаимодействие через объединение мировых центров Drug Free поможет пациентам, которые постепенно заменяют наркотические вещества медицинскими препаратами в рамках программы «заместительной терапии», – отметили в НАС.

Антинаркотический союз считает, что таким пациентам федерация предложит поддержку в сообществе Drug Free после лечения в сообществе «заместительной терапии».