Экстремисты атаковали базу сил США в Сомали

Радикальная группировка «Аш-Шабаб» в понедельник атаковала военную базу американских сил неподалеку от столицы Сомали – города Могадишо, сообщил телеканал Sky News Arabia.

Вооруженные экстремисты атаковали базу сил США на аэродроме Баледогле близ Магадишо. О возможных последствиях атаки до сих пор информации нет, передает ТАСС.

Некоторое время назад заминированный автомобиль был подорван рядом с группой иностранных военнослужащих в столице страны. Взрыв прогремел в тот момент, когда рядом с машиной оказался конвой итальянских военных. Данных о пострадавших пока также не поступало.

«Аш-Шабаб» взяла на себя ответственность за нападение на американскую базу, однако о своей причастности к атаке на итальянский конвой радикалы пока не заявляли.