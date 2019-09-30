Политолог рассказал об «очень странной» стратегии оппозиции

«Та карусель, которую вчера показали по камерам, говорит об очень странной стратегии оппозиции. Но даже в такой ситуации с накрутками они собрали меньше 20 тысяч человек», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Так он прокомментировал провал оппозиционного митинга в центре Москвы, который состоялся накануне.

«Очевидно, что протест затухает и не находит сторонников. Численность вчерашнего митинга показывает, что расчеты на превращение несистемной оппозиции в какую-то серьезную силу оказались несостоятельными», – считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

По его словам, радикальная оппозиция сейчас не в состоянии кого-либо мобилизовать по целому ряду причин.

«Для того, чтобы человек пошел на митинг – нужна идея, мотивация и организация. Ни первого, ни второго, ни третьего мы не увидели. И это речь идет о санкционированном митинге. А несанкционированные митинги тем более не находят поддержку среди горожан после, скажем так, «летней прививки», – заключил Потуремский.

Напомним, мэрия Москвы согласовала митинг 29 сентября на проспекте Академика Сахарова. По данным МВД, на акцию в поддержку фигурантов дела о незаконных митингах собралось до 20 тысяч человек.

При этом, как сообщали СМИ со ссылкой на видео с митинга, участники мероприятия при помощи «каруселей», то есть проходя через рамки по несколько раз, увеличивали число пришедших на акцию.

По мнению политолога Алексея Мартынова, митинг оппозиции оказался «совсем унылым», несмотря на попытку привлечения к акции звезд и медийных лиц.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.