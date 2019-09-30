В России предложили ограничить рекламу сладостей

Россияне за последние годы стали потреблять больше сахара, что ведет к увеличению количества людей с ожирением, поэтому необходимо ограничить рекламу сладкого, заявили эксперты.

«Нас очень волнует, что за последние годы россияне стали больше потреблять сахара. Надо ограничить рекламу сладостей и кондитерских изделий», – рассказал РИА «Новости» главный внештатный специалист диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

По его словам, избыточное потребление сахара повышает риск развития сахарного диабета и ожирения, поэтому чем меньше человек ест сахара, тем лучше. Но сахар может быть полезен для людей, которые тратят много энергии. В этом случае он превращается в глюкозу и усваивается, подчеркнул Тутельян.

Тем временем директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Никитюк заявил, что россияне потребляют сахара больше, чем установлено нормами Всемирной организации здравоохранения, но полностью отказываться от него не следует, поскольку еда, помимо своей основной функции, должна приносить еще и эмоциональное удовольствие.

Эксперты отметили, что существенной разницы между белым и коричневым сахаром нет, любой сахар вреден, если его есть слишком много. При этом если человек очень любит сладкое, можно заменить сахар подсластителями или сахарозаменителем.

Напомним, во вторник американские ученые заявили, что ежедневное употребление небольшого количества орехов может снизить риск развития ожирения.

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