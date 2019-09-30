Все лесные пожары в России ликвидированы

На территории России нет действующих лесных пожаров, сообщила Авиалесоохрана.

За сутки удалось ликвидировать семь пожаров на площади почти 100 га, передает РИА «Новости».

Режима ЧС в регионах нет, но в 31 субъекте сохраняется особый противопожарный режим, передает ТАСС.

Напомним, лесные пожары в России в 2019 году охватили порядка 3 млн га, в пяти регионах был введен режим ЧС.