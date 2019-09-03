Google решили проверить на нарушение антимонопольных законов США

Генеральные прокуроры американских штатов готовятся объявить о начале расследования в отношении компании Google по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства, сообщила The Washington Post.

Источники издания утверждают, что о начале расследования объявят на следующей неделе по запросу более половины генпрокуроров штатов США, передает ТАСС.

Издание отмечает, что пока не ясно, начнется ли разбирательство и в отношении других крупных технологических компаний, таких как Amazon и Facebook, по поводу которых у американских властей также есть опасения в сфере антимонопольного регулирования.

Напомним, в августе стало известно, что генеральные прокуроры США собрались начать антимонопольное расследование против ряда американских высокотехнологичных компаний.

Напомним, 4 июня сообщалось, что власти Соединенных Штатов готовятся начать масштабное расследование в отношении американских цифровых гигантов Amazon, Apple, Facebook и Google на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства.