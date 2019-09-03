Регионы получат 4 тыс. машин скорой помощи и школьных автобусов

Премьер России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому в регионы будут поставлены более 1,55 тыс. автомобилей скорой помощи и более 2,45 тыс. школьных автобусов.

«Предусматривается дополнительная поставка в субъекты Федерации более 1,55 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи и более 2,45 тыс. школьных автобусов», – сообщается на сайте правительства.

На поставку автомобилей выделено 10 млрд рублей. Машины распределены между регионами России. Поставщиками определены крупнейшие российские автопроизводители: ООО «Автозавод «ГАЗ», ООО «УАЗ», ООО «Форд Соллерс Елабуга», ООО «ПАЗ» и ООО «КАВЗ».