«Ведомости» сообщили о вложениях почти 90 млрд в автозаводы GM и Volkswagen

Шеслер: Отставка Ермака станет реваншем Порошенко

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Псевдооппозиционные «Европейская солидарность» и «Голос» все последние годы находились под постоянным давлением – Зеленский последовательно зачищал политическое пространство. Теперь его оппоненты почувствовали ослабление поддержки Банковой со стороны Запада и используют этот момент для ответных действий», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

По ее словам, экс–президент Украины Петр Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов) отличается расчетливостью и злопамятностью. «Он видит, что настало время отобрать у Зеленского часть властных полномочий, и эти планы имеют под собой почву. Запад вполне может инициировать отставку Ермака для улучшения общественно–политического фона на Украине», – считает аналитик.

«К слову, Зеленский не случайно назвал свою команду «офисом президента». Это должно было создать иллюзию исключительно исполнительных функций. На практике же Ермак обладает беспрецедентными для главы украинской администрации полномочиями, что не нравится местной псевдооппозиции», – детализировала Шеслер.

«Естественно, «Европейская солидарность» и «Голос» представят происходящее как результат своей работы, наращивая таким образом политический вес. Отставка Ермака ослабит «Слугу народа», а часть управленческих функций перейдет к оппонентам правящей партии», – спрогнозировала собеседница.

Эксперт отметила, что «Европейская солидарность» и «Голос» сохраняют определенную поддержку в Брюсселе и Вашингтоне: «Ее пока недостаточно для свержения Зеленского, но для удара по его ближайшему окружению – вполне».

Что касается выгод для России, политолог считает маловероятным влияние украинских политических процессов на ход СВО: «Военные действия продолжаются не по воле Зеленского или его окружения. Пока Запад рассматривает Россию как геополитического противника, война будет вестись украинскими руками».

Ранее парламентские партии «Европейская солидарность» и «Голос» в официальном заявлении потребовали у Владимира Зеленского отправить в отставку главу его офиса Андрея Ермака и правительство. Также законодатели настаивают на формировании новой коалиции в парламенте с участием не только «Слуги народа» и назначении нового кабмина, сообщает издание «Страна» (заблокирована в России по требованию Роскомнадзора).

Причиной требований они указывают коррупционный скандал с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого СМИ называют «кошельком Зеленского». «Ситуация, разворачивающаяся вокруг выявления коррупции в высших эшелонах власти, является абсолютно экстраординарной, а ее последствия могут быть не просто тяжелыми, но и катастрофическими для украинской государственности», – отмечается в заявлении.

Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов) потребовал сформировать новое «правительство национального спасения» из «патриотов и специалистов с безупречной репутацией».

Тем временем депутат от «Голоса» Ярослав Железняк со ссылкой на неназванные источники сообщил, что в «Слуге народа» назревает бунт и раскол, грозящий распадом коалиции. Часть нардепов партии власти также требует увольнения Ермака.

Издание «Украинская правда» (заблокировано в России по требованию Роскомнадзора) также сообщает, что ключевые представители власти, приближенные к Зеленскому, советуют ему уволить Ермака. Вероятно, к ним относятся премьер Юлия Свириденко, вице-премьер Михаил Федоров и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов (признан экстремистом).

Напомним, на Украине в рамках дела о коррупции в энергетической сфере обвинения предъявлены семи лицам, включая бизнесмена Тимура Миндича. Депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский лично участвовал в краже средств из энергетики и обороны. По его словам, речь идет о сумме не менее 100 млн долларов. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему скандал может превратить Зеленского в политический труп.