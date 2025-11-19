Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.0 комментариев
«Ведомости» сообщили о вложениях почти 90 млрд в автозаводы GM и Volkswagen
В бывшие автозаводы GM и Volkswagen обещают вложить почти 90 млрд рублей. Объем инвестиций группы АГР в локализацию производства автомобилей на бывших заводах американской General Motors (GM) в Шушарах (Санкт-Петербург) и немецкой Volkswagen в Калужской области составит 37,1 млрд руб. и 50,6 млрд руб. соответственно, говорится в ответе Минпромторга России на запрос группы депутатов Госдумы.
Обязательства по инвестициям АГР берет в рамках специальных контрактов, включая локализацию автоэлектроники, автоматических коробок передач и моторов. Новый собственник заводов уже инвестировал 10 млрд рублей в производство автомобилей Tenet в Калужской области и около 7 млрд рублей в переоборудование завода в Шушарах.
Ранее источники издания рассказывали, что компания АГР договорилась со «Сбером» и Газпромбанком об открытии синдицированной кредитной линии на сумму примерно 100 млрд рублей. Эти средства должны обеспечить операционную деятельность холдинга, в том числе закупку машинокомплектов из Китая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти анонсировали возобновление работы бывшего завода General Motors в Петербурге. В стране нашли новых хозяев для заброшенных автозаводов. Компания Opel официально объявила о возвращении на автомобильный рынок России.