Законопроект о лишении депутатов Рады мандатов за прогулы направлен в КС Украины

Верховная рада направила проект закона, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, о возможности лишения депутатов мандатов за прогулы на экспертизу в конституционный суд страны.

Это решение поддержали 279 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

Проект закона направлен на совершенствование конституции и отдельных элементов механизма досрочного прекращения полномочий депутатов, говорится в пояснительной записке.

«Полномочия народного депутата прекращаются в случае... установление судом факта неперсонального голосования народным депутатом Украины в Верховной раде Украины, то есть голосования народным депутатом Украины вместо другого народного депутата Украины или предоставления народным депутатом Украины возможности проголосовать вместо него другому народному депутату Украины», – отмечается в проекте.

Зеленский в документе также предложил лишать депутатов мандата за «отсутствие без уважительных причин на трети пленарных заседаний Верховной рады Украины и/или заседаний комитета Верховной рады Украины, членом которого он является, в течение одной сессии».

30 августа Верховная рада одобрила внесение в конституцию Украины изменений о снятии депутатской неприкосновенности.