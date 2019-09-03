Новый премьер Украины похвалил реформы Порошенко

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук позитивно оценил работу бывшего президента Петра Порошенко.

«Я вообще считаю, что последние пять лет страна двигалась в правильном направлении, но очень медленно. Большая часть реформ была искажена отдельными коррупционными частными интересами. Это моя общая оценка», – сказал он в интервью «Украинской правде».

По словам Гончарука, высокой оценки заслуживают медицинская и образовательная реформы, а также внедрение методов финансирования.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявл, что Порошенко сделал «немного хорошего, но это немногое – очень ценное».

Напомним, Гончарук был назначен премьер-министром Украины 29 августа. Ранее он прокатился по зданию правительства на электросамокате. Он отметил, что 1 сентября в этот раз совпало с его первой неделей «премьерской жизни».

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