Опухоль с волосами и зубами удалили у ребенка в Тюмени

Хирурги тюменской ОКБ №2 удалили у десятилетней девочки из брюшной полости опухоль с волосами и фрагментами зубов внутри.

Как пишет во вторник «Российская газета», родители привели девочку к врачам в конце лета из-за болей в животе. УЗИ выявило крупное новообразование в области яичника диаметром около 20 сантиметров. Ребенка поместили в стационар и провели необходимые исследования с привлечением эндокринолога, онколога и гинеколога.

Исключив онкологическую природу опухоли, врачи начали готовить школьницу к операции, в результате которой из брюшной полости достали тератому весом более двух килограммов.

Эти доброкачественные опухоли возникают из-за нарушения развития клеток эмбриона. В тюменской случае в опухоли нашли волосы и фрагменты зубов.

«Впервые столкнулись со столь большой тератомой в своей практике. Во время операции были предельно осторожны, чтобы, отделяя опухоль, не повредить оболочку самой тератомы и кровеносные сосуды», – рассказала врач детский хирург Татьяна Сергиенко.

Сейчас девочку уже выписали из больницы.

Напомним, в начале августа индийские врачи удалили из полости рта семилетнего ребенка 526 лишних зубов.

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