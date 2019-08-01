Индийские врачи удалили у ребенка больше полутысячи лишних зубов

Индийские врачи удалили из полости рта семилетнего ребенка 526 лишних зубов, пишут СМИ.

Мальчик жаловался на сильную боль в нижней челюсти, компьютерная томография и рентген помогли врачам обнаружить у него во рту опухоль с огромным количеством мелких зубов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times of India.

Врачи заявили, что необходимо немедленно провести операцию. Специалисты провели процедуру за несколько часов, им удалось удалить нарост. На данный момент мальчик чувствует себя хорошо.

Точная причина происхождения опухоли не установлена. Специалисты отметили, что это может быть генетическое заболевание, вместе с тем, по их мнению, нарост мог быть следствием излучения от сотовой вышки.

Похожий случай в Индии произошел в 2014 году, у пациента удалили 232 зуба.

В мае 2018 года тюменские врачи провели редкую операцию, удалив зуб из носа пациентки, которая жаловалась на заложенность носа.