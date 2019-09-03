Установлена причастность ВСУ к обстрелу наблюдателей ОБСЕ

Следственный комитет России установил причастность украинского военного к обстрелу представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и внештатного корреспондента МИА «Россия сегодня» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).

По данным следствия, к обстрелу группы гражданских лиц причастен командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов, сообщается на сайте ведомства.

«Среди подвергшихся обстрелу были не участвующие в вооруженном конфликте лица, в том числе сотрудники ОБСЕ и внештатный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», находящиеся в селе Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики», – сказала представитель СК.

Отмечается, что люди смогли укрыться в безопасном месте.

Ранее в центре координации и контроля сообщили, что представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и представители СЦКК от ДНР попали под обстрел украинских силовиков в Коминтерново.

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