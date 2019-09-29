Глава благотворительной ассоциации во Франции призвал убить Тунберг

Бернар Шенбо уволен с поста главы французской благотворительной ассоциации «Друзья «Музея Токио» за то, что пожелал смерти 16-летней активистке Грете Тунберг, сообщают СМИ.

Шенбо принял участие в дискуссии в соцсетях о выступлении Тунберг на сессии ГА ООН. Он заявил, что «не глухой и не идиот» и «слышит» призывы к защите окружающей среды. Однако Шенбо раскритиковал «форму» выступлений Тунберг, поскольку активистка, по его мнению, «добавляет ненависти в наше общество». Шенбо подчеркнул, что общество «и так уже стало буйным из-за всевозможных злонамеренных высказываний». Саму Тунберг он назвал «безумной девицей».

«За это ее надо убить», – приводит его слова ТАСС со сылкой на Parisien.

Шенбо выразил надежду, что «какой-нибудь сумасшедший так и сделает».

Его слова вызвали волну возмущения. Когда Шенбо указали, что он в рамках одного сообщения уже дважды призвал к убийству, глава благотворительной ассоциации заявил: «Ну да».

Директор парижского музея современного искусства «Дворец Токио», принадлежащего мэрии города, Эмма Лавинь уволила Шенбо. «Дворец Токио» осудил его высказывания, подчеркнув, что ни сам музей, ни благотворительная ассоциация не разделяют точку зрения Шенбо.

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Позднее Шенбо принес извинения за «доставленные неприятности» и заверил, что «не призывал к убийству Греты Тунберг». Свои высказывания он назвал «грубыми и совершенно недопустимыми», «вышедшими из-под контроля разума».

Напомним, 16-летняя экологическая активистка Тунберг, выдвинутая на Нобелевскую премию мира, заявила, что мировые лидеры, собравшиеся в ООН на саммит по климату, отняли у нее детство. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ее выступлении.

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