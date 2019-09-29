Политолог: Украина стала объектом военно-мошеннических операций США

«Поставка Javelin похожа на сюжет мультфильма «Простоквашино», когда почтальон Печкин приходит в дом, говорит, что принес посылочку, но вручать ее никому не будет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Перенджиев. Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что спецпредставителя США Курта Волкера уличили в коррупции при поставках Украине комплексов Javelin.

«Нужно понимать, что Украина все больше утрачивает свою субъектность. Это касается и международного права, и международных отношений. Потому в данном случае показано, что Украина для США – объект проведения различных военно-мошеннических операций, цель которых – получение наживы. Причем о выстраивании равных партнерских отношений речь вообще не идет», – сказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

«По сути, Волкер был проводником такой политики. Причем история с Javelin – лишь видимая часть айсберга. Есть масса и других мошеннических операций, о которых мы знаем мало, но и о них в ходе американских внутренних конфликтов станет известно подробнее», – прогнозирует эксперт.

«И то, что Волкер уходит в отставку – это свидетельство прежде всего того, что «мавр сделал свое дело, мавр может уходить». То есть, практически все крупные операции уже проделаны, и вся прибыль от Украины получена. Потому сейчас Украина из чисто антироссийского проекта превращается еще и в антитрамповский», – добавил собеседник.

«Что касается непосредственно комплексов Javelin – украинские войска не смогли ими воспользоваться, так как их спрятали подальше от линии фронта под надзором самих американцев. Кроме того, есть информация, что у них истекает срок годности. И что самое главное – они сложны в использовании и требуют серьезных затрат для обслуживания. А где на это взять деньги? Денег-то нет», – пояснил Перенджиев.

«А вообще эта история мне напоминает сюжет из мультфильма «Простоквашино», когда почтальон Печкин приходит в дом, говорит, что принес посылочку, но вручать ее никому не будет. Так и здесь: Украине вроде передали Javelin, но запретили ими пользоваться», – резюмировал Перенджиев.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Курт Волкер, будучи спецпредставителем Госдепа по вопросам Украины, выступал за усиление военной помощи Украине и поставки ей летальных вооружений, так как лоббировал интересы компании Raytheon Company – производителя противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» (Javelin).

По данным издания Politico, Волкер практически сразу после назначения на пост спецпредставителя по Украине стал выступать за усиление военной помощи Киеву и поставки ему летального оружия. Кроме того, он поддерживал поставки Украине комплексов Javelin.

Из-за возможных связей Волкера с Raytheon Company могут возникнуть новые вопросы к спецпредставителю Госдепа по Украине, заключает издание.

Напомним, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Бывший украинский президент Петр Порошенко встревожился сообщением об отставке Волкера, а бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что это «только начало».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, каких отставок ждать в будущем и стоит ли Дональду Трампу опасаться досрочного прекращения полномочий.