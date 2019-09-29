Джонсон оказался под угрозой импичмента

Британские оппозиционные партии задумались над тем, чтобы запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента, пишет The Sunday Times.

По информации издания, такая возможность обсуждалась на встрече оппозиционных политиков в минувший четверг, а формальным поводом для этого назывался вынесенный 24 сентября вердикт Верховного суда, который признал незаконным приостановку Джонсоном работы парламента на пять недель, до середины октября, передает ТАСС.

Предложение об импичменте Джонсона было разработано валлийской партией «Плайд камри», пишет Sunday Times. Утверждается, что уже в начале следующей недели оно может быть внесено на рассмотрение Палаты общин.

Если этой процедуре будет дан ход, то может начаться судебный процесс над премьер-министром. Джонсону может грозить уголовный срок.

Представитель «Плайд камри» в парламенте Лиз Сэвилл заявила, что «идея импичмента в отношении премьер-министра кажется чрезвычайной, даже уникальной». «Я ясно заявила лидерам оппозиции, что нельзя позволить, чтобы Борис Джонсон остался безнаказанным за то, что нарушил закон, закрыв парламент», – приводит ее слова The Times.

Оппозиционные Лейбористская партия и Либерально-демократическая партия Великобритании планируют обсудить вопрос импичмента в понедельник. При этом обе политические силы допускают любое развитие ситуации.

До этого импичмент не объявлялся ни одному британскому премьер-министру, а последний раз подобная процедура запускалась в 1848 году, когда к суду за тайное соглашение с Россией пытались привлечь тогдашнего министра иностранных дел и будущего премьер-министра Генри Палмерстоуна.

Параллельно, как ранее сообщила газета The Daily Telegraph, две крупнейшие оппозиционные парламентские партии – Лейбористская партия и Шотландская народная партия (ШНП), могут уже в начале следующей недели инициировать вотум о доверии правительству Джонсона.

Ранее сообщалось, что Джонсон извинился перед королевой Елизаветой II за приостановку работы парламента, признанной Верховным судом незаконной. Королева ранее одобрила это решение премьера по его рекомендации.

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