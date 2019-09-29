Джонсон извинился перед королевой Британии

Премьер Великобритании Борис Джонсон извинился перед королевой Елизаветой II за приостановку работы парламента, признанной Верховным судом незаконной, пишет Sunday Times. Королева ранее одобрила это решение премьера по его рекомендации.

По информации газеты, Джонсон позвонил королеве во вторник сразу после решения Верховного суда, передает ТАСС.

«Суд пришел к выводу, что решение посоветовать ее величеству приостановить работу парламента было незаконным, поскольку оно приводило к нарушению или препятствованию способности парламента выполнять свои конституционные функции без разумного обоснования», – цитирует издание решение судьи.

Королева, по информации издания, была чрезвычайно обеспокоена предложением премьера приостановить работу парламента еще до решения Верховного суда. После того, как суд вынес свой вердикт, доверие между канцелярией премьера и Букингемским дворцом было еще более подорвано.

Источник в правительстве также подтвердил газете, что Джонсон связался с королевой, чтобы сказать «насколько он сожалеет».

Сам премьер в интервью Би-би-си в воскресенье отказался комментировать эту тему.

10 сентября Джонсон объявил о прекращении работы британского парламента, отвергнув обвинения в обмане королевы Елизаветы II.

Однако во вторник Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента.