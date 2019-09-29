В Саудовской Аравии убили личного телохранителя короля

В результате огнестрельного ранения погиб бригадный генерал Абдель Азиз аль-Фагм – личный телохранитель короля Саудовской Аравии Сальмана Аль Сауда, сообщает телеканал Al-Arabia со ссылкой на полицию Мекки.

Официальный представитель полицейского департамента Мекки сообщил, что аль-Фагма застрелили в субботу вечером в доме его друга. Генерал поехал в Джидду к другу по имени Турки бен Абдель Азиз ас-Сабти. В гостях у него произошел конфликт с мужчиной по имени Мамдух бен Мешааль Аль Али. Мамдух в ходе ссоры вышел из дома, а вернулся уже с оружием, открыв по всем находившимся в доме беспорядочную стрельбу, передает ТАСС.

Телохранитель с тяжелым ранением был доставлен в больнице, где скончался. Также пострадали хозяин дома и филиппинский рабочий.

Преступник отказался сдаться прибывшим на место полицейским и был застрелен. В перестрелке были ранены пятеро полицейских.

Генерал Абдель Азиз аль-Фагм работал с саудовскими монархами много лет. Он был личным телохранителем покойного короля Абдаллы, а затем короля Сальмана. Его считали одним из лучших в своем деле в мире.