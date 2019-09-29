Трамп нашел виновного в скандале с разговором с Зеленским

Президент США Дональд Трамп и его помощники считают, что за скандал с его телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским частичную ответственность несет и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни, сообщил CNN.

Источники телеканала утверждают, что Трамп обвиняет Малвэни в том, что он не сумел своевременно разработать стратегию, которая помогла бы американскому лидеру привести аргументы в свою защиту в ситуации с публикацией жалобы сотрудника американских спецслужб, передает ТАСС.

Трамп считает, что и.о. главы администрации Белого дома должен был подготовить для американской общественности убедительные разъяснений по этой жалобе и по содержанию разговора лидеров, однако Малвэни с этой задачей не справился.

Тем не менее, отмечает CNN, Трамп не станет в ближайшее время увольнять его, так как это может еще больше усугубить разразившийся скандал.

При этом помощники Малвэни отрицают приведенные в публикации CNN утверждения.

Демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа, которого обвиняют в шантаже Украины после жалобы сотрудника спецслужб на разговор украинского и американского лидеров.

Чтобы опровергнуть сведения СМИ, Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским. СМИ сообщили, что Белый дом якобы пытается скрыть детали этого разговора.