Запуск «Гонцов» снова отложен

Запуск трех связных космических аппаратов «Гонец-М» перенесен с 2019 года на 2020 год, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Источник РИА «Новости» сообщил, что «первый из двух запусков отложен на 2020 год».

В Роскосмосе отказались от комментариев.

Напомним, «Гонец-М» не могут запустить с 2017 года. В июне 2019 года сообщалось, что запуск отложен из-за отсутствия комплектующих с Украины.

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